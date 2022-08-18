ورشة عم"بندق".. الحديد صديقه وراديو أنسيه.. صور

الشرقية- فتحية الديب

سرد العم "كمال سليمان عبد الحميد" 60 عاما مقيم بمحافظة الشرقية، رحلته مع مهنة الحدادة، وقال إنه عرف الاساسيات من والده وتعلم منه الصبر قبل الحرفة حتى أصبح حدادا ماهرا.



وقال العم "عبد الحميد" الشهير بين أهالى مدينة الزقازيق بإسم " بندق" الحداد، إنه ورث الورشة عن أبيه وجده، فالصنعة متواجدة بين أفراد العائلة أبا عن جد، ورحلته مع التعليم انتهت قبل دخول امتحانات الشهادة الاعدادية، بسبب الأحوال المعيشية للأسرة وقتها، فتفرغ للورشة مع أبيه، وأطلق عليه" بندق"منذ ذلك الحين، وتعلم فنون الحدادة وتعلم الصبر معها حتى أصبح حدادا ماهرا، الحديد فى يده كأنه عجين يشكله على حسب كل شكل.



يأتي الزبائن بمدينة الزقازيق إلى العم" بندق" لأمانته فى العمل حيث يخرج الحديد من يده مختلف، ويطلقون عليه حداد الزقازيق الأمين، لما عرف عنه من أمانة فى العمل، حيث يحرص قبل البدء فى صهر أي قطعة حديد بقول بسم الله، ثم يبدأ عملية الصهر، وفي حال عدم رضاه عن القطعة المنصهرة يعيدها مرات عديدة حتى لو أعجبت الزبون، فلا يسمح أن يخرج من ورشته إلا ما هو راضى عنه بشكل احترافى.



كعادته كل يوم يبدأ عم" بندق" العمل من التاسعة صباحا، بإشعال الكير ليبدأ العمل بعد القيام بترتيب ادواته بجانب السندان و فنون الطرق وتشكيله بصبر واحتراف بمفرده دون مساعد له حتى الساعة الخامسة مساء، ولا يؤنس عم" بندق" فى ورشته إلا راديو صغير يستمع من خلاله إلى إذاعة القرآن الكريم، لتعلق قلبه بكبار عمالقة التلاوة القدامى أمثال الشيخ"عبد الباسط عبد الصمد" والشيخ"محمد رفعت".



وعن مخاطر المهنة قال العم بندق" دى مهنة شاقة وكلها مخاطر والعين أكثر عرضة للإصابة نتيجة تطاير الشرر من النيران أثناء صهر الحديد، لكن خدنا على كده خلاص والله خير حافظا،وربنا يسترها معايا من أجل بناتى الخمسة".

