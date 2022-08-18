محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير بمحيط مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم

المنوفية -

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، آخر مستجدات أعمال تطوير محيط مجمع المصالح الحكومية بمدينة شبين الكوم للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه محمد موسى والمستشار الهندسي للمحافظة ورئيس حي غرب شبين الكوم.



وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارى تنفيذها، حيث تم الانتهاء من إزالة الأرصفة القديمة وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك على جانبى الطريق، وجار تركيب الوصلات الكهربائية، تمهيداً لزرع الأعمدة الديكورية بمنطقة محيط مجمع المصالح والمطرانية، وخلال تفقده أشار المحافظ إلى أن تلك الأعمال ستساهم بشكل ملموس فى تحقيق السيولة المرورية للمواطنين والمركبات والمترددين علي مجمع المصالح لتأدية خدماتهم، مكلفاً رئيس حي غرب بمراجعة الوصلات الكهربائية بأعمدة الإنارة القديمة وصيانتها بصفة دورية، كما كلف المستشار الهندسي بسرعة توريد الأعمدة الديكورية الجديدة لإضفاء مظهر حضارى.



فيما تابع المحافظ أعمال تطوير الباركينج أسفل مجمع المصالح وذلك لاستغلاله في إقامة جراج لتخفيف الاختناق المروري بالمنطقة، حيث جار أعمال صب البلاطات الخرسانية بالأرضية وتكسير الحوائط الداخلية المتهالكة وإعادة ترميمها، ووجه المحافظ بإنشاء بوابات بمداخل ومخارج الجراج ووضع آلية لتنظيم الحركة المرورية من خلال وضع لوحات إرشادية به ، كما كلف رئيس الحي بالتنسيق مع قطاع كهرباء المنوفية بتسريع إجراءات نقل المحولات الكهربائية القديمة بمدخل الجراج لأماكن أخرى بديلة بالمنطقة ضمن خطة التطوير وفتح محاور جديدة لتسهيل الحركة المرورية.



هذا وتفقد المحافظ أعمال التطوير سيراً علي الأقدام بمنطقة الجوازات إمتداد شارع أحمد عرابي ، حيث تم الإنتهاء من تركيب البلدورات والأرصفة الجانبية و الأعمدة الديكورية ، ووجه المحافظ المستشار الهندسي بوضع تصور لتوسعة ميدان الجبري وإزالة كافة الإشغالات المتواجدة بالتنسيق مع رئيس الحي ، وخلال تفقده أجري المحافظ حواراً مع أهالي المنطقة عن أعمال التطوير الجاري تنفيذها ، وقد أشادوا بحجم الأعمال المنفذة وحرص وإهتمام المحافظ علي التطوير الشامل بالمنطقة كونها منطقة خدمية وحيوية هامة .



واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تركيب النخيل الصناعي بطول الجزيرة الوسطى بشارع عاطف السادات ( باريس) ، وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل الشارع، وأشار المحافظ أن أعمال التطوير تأتى في إطار خطة تجميل وتحسين المظهر العام وإضفاء رونق جمالي يليق بالعاصمة.