كتبت نهير عبد النبى

الحديد معدن حيوى لوظيفة الهيموجلوبين المناسبة، وهو بروتين ضرورى لنقل الأكسجين فى الدم، يلعب الحديد أيضًا دورًا فى مجموعة متنوعة من العمليات المهمة الأخرى فى الجسم.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday يمكن أن يؤدى نقص الحديد فى الدم إلى مجموعة من المشاكل الصحية الخطيرة، بما فى ذلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، ويقدم موقع كل ما تريد معرفته عن معدن الحديد فى الجسم.



حقائق سريعة عن الحديد

- يعزز الحديد الحمل الصحي ويزيد الطاقة ويحسن الأداء الرياضي، ويعتبر نقص الحديد أكثر شيوعًا عند النساء الرياضيات.

- ويمكن أن يؤدى الإفراط فى تناول الحديد إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد والسكرى.

- يمكن أن يؤثر عمر الشخص وجنسه على كمية الحديد التى يحتاجها فى نظامه الغذائى.

فوائد الحديد فى الجسم

يساعد الحديد فى الحفاظ على العديد من الوظائف الحيوية فى الجسم، بما فى ذلك الطاقة العامة والتركيز، وعمليات الجهاز الهضمى، وجهاز المناعة، وتنظيم درجة حرارة الجسم.

غالبًا ما تمر فوائد الحديد دون أن يلاحظها أحد حتى لا يحصل الشخص على ما يكفى، يمكن أن يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد التعب وخفقان القلب وشحوب الجلد وضيق التنفس.

- الحديد مهم للحفاظ على حمل صحي

يزداد حجم الدم وإنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل كبير أثناء الحمل لتزويد الجنين بالأكسجين والمواد المغذية، ونتيجة لذلك يزداد الطلب على الحديد أيضًا، بينما يزيد الجسم عادةً من امتصاص الحديد أثناء الحمل ، فإن تناول الحديد غير الكافي أو العوامل الأخرى التي تؤثر على طريقة امتصاص الحديد يمكن أن تؤدي إلى نقص الحديد.

- الطاقة

يمكن أن يؤثر نقص الحديد في النظام الغذائي على كفاءة استخدام الجسم للطاقة، وينقل الحديد الأكسجين إلى العضلات والدماغ وهو ضروري للأداء العقلي والجسدي قد يؤدي انخفاض مستويات الحديد إلى نقص التركيز وزيادة التهيج وانخفاض القدرة على التحمل.

- أداء رياضى أفضل

يعتبر نقص الحديد أكثر شيوعًا بين الرياضيين، خاصة الرياضيات الشابات، منه لدى الأفراد الذين لا يتبعون أسلوب حياة نشطًا.

نقص الحديد لدى الرياضيين يقلل من الأداء الرياضي ويضعف نشاط الجهاز المناعي. ويمكن أن يؤدي نقص الهيموجلوبين إلى تقليل الأداء بشكل كبير أثناء المجهود البدنى، حيث يقلل من قدرة الجسم على نقل الأكسجين إلى العضلات، لذلك ينصح بتناول الأطعمة التى تحتوى على الحديد مع تناول مكملات الحديد.



ما هى مخاطر الجرعات الزيادة من الحديد في البالغين ، يمكن أن تصل جرعات مكملات الحديد عن طريق الفم إلى 60 إلى 120 مجم من عنصر الحديد يوميًا، وهذه الجرعات تطبق عادة للنساء الحوامل المصابات بنقص حاد في الحديد، و يعد اضطراب المعدة أحد الآثار الجانبية الشائعة لمكملات الحديد ، لذا قد يساعد تقسيم الجرعات على مدار اليوم.

يعاني البالغون الذين يتمتعون بجهاز هضمي سليم من مخاطر منخفضة جدًا من زيادة الحديد من المصادر الغذائية، الأشخاص الذين يعانون من اضطراب وراثي يسمى داء ترسب الأصبغة الدموية معرضون لخطر كبير من زيادة الحديد لأنهم يمتصون كمية أكبر بكثير من الحديد من الطعام مقارنة بالأشخاص غير المصابين بهذه الحالة.

هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم الحديد في الكبد والأعضاء الأخرى، يمكن أن يتسبب أيضًا في تكوين الجذور الحرة التي تدمر الخلايا والأنسجة ، بما في ذلك الكبد والقلب والبنكرياس ، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان .

كثرة تناول مكملات الحديد التي تحتوي على أكثر من 20 ملج من عنصر الحديد في وقت واحد يمكن أن يسبب الغثيان والقيء وآلام المعدة ، خاصة إذا لم يتم تناول المكملات الغذائية مع الطعام. في الحالات الشديدة ، يمكن أن تؤدي الجرعات الزائدة من الحديد إلى فشل الأعضاء والنزيف الداخلي والغيبوبة والنوبات وحتى الموت.