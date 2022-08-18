غلق 5 منشآت طبية وإنذار 6 أخرى في حملة بقنا

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بقيادة الدكتور مصطفي فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، نجحت في غلق 5 منشآت طبية مخالفة بمركز قوص وإنذار 6 منشآت صحية أخرى، وذلك أثناء متابعة ترخيص وسلامة المنشآت الطبية بالمركز.

وأوضح "صالح"، أنه بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بقيادة رائد هارون، رئيس جهاز حماية المستهلك بقنا، وبمشاركة فريق العلاج الحر بالمديرية الدكتور محمد سيد والدكتور تيسير إمبابي، قد نجحت في ضبط المخالفات بتلك المراكز، وتابعت عدداً من المنشآت الطبية وثبت مخالفتها للقانون والتي تقرر غلقها وفقا لأحكام القانون المنظم لعمل المنشآت الطبية الخاصة وإدارتها بدون ترخيص.

وأكد الدكتور مصطفي فؤاد، أن إدارة العلاج الحر قد وضعت خطة تضمن تكثيف المتابعة المستمرة لكافة المنشآت الخاصة بالمحافظة للتأكد من الخدمات الطبية المناسبة للمواطنين حفظا لسلامتهم وصحتهم.