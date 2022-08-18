صحيفة سريلانكية: الرئيس المستقيل راجاباكسا يعتزم الاستقرار فى واشنطن

أ.ش.أ

علمت صحيفة ديلي ميرور السريلانكية اليوم الخميس أن الرئيس المستقيل جوتابايا راجاباكسا، الذي فر من البلاد الشهر الماضي وسط احتجاجات عامة تطالب باستقالته، ينتظر الحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية للعودة إلى الولايات المتحدة والاستقرار هناك بعدما تم تقييد حريته في تايلاند.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى القول إن محامي راجاباكسا في الولايات المتحدة قد بدأوا بالفعل إجراءات الشهر الماضي لطلبه للحصول على البطاقة الخضراء لأنه كان مؤهلاً للتقدم بسبب كون زوجته إيوما راجاباكسا مواطنة أمريكية.

وسيعود الرئيس السابق الموجود حاليًا في فندق في تايلاند مع زوجته إلى سريلانكا في 25 أغسطس المقبل، لإلغاء خطته الأولية للبقاء في تايلاند حتى نوفمبر على الأقل.

وقالت مصادر إنه قبل يومين، استشار راجاباكسا محاميه وقرر العودة إلى سريلانكا في وقت لاحق من هذا الشهر لأنه لم يُسمح له بحرية التنقل في تايلاند كما كان متوقعًا في البداية، بسبب مخاوف أمنية.

ولدى وصوله إلى بانكوك، نصحت الشرطة التايلاندية الرئيس المعزول بالبقاء في المنزل لأسباب أمنية.