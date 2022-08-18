اليوم السابع
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راكبو أمواج مجهولون يغضبون أهالى البندقية.. فيديو

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:46 ص
راكبو أمواج مجهولون يغضبون أهالى البندقية.. فيديو راكبو أمواج
كتب خالد إبراهيم

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يبدو أن هناك ازمة فى البندقية بسبب راكبى الأمواج، حيث أثار اثنان من راكبى الأمواج غضب مدينة البندقية الإيطالية، بعدما تزلجا فى القناة الرئيسية فى المدينة، التى تمثل تراثها الشهير والمعروفة به.

وأظهر شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل اثنين من راكبى الأمواج يتجولان فى القناة الرئيسية فى البندقية، مستخدمين ألواحا مزودة بمحركات.

راكبو الأمواج فى البندقية
راكبو الأمواج فى البندقية

وكان من بين الذين نشروا الفيديو، لويجى بروجنارو، رئيس بلدية البندقية، وطلب بروجنارو فى تغريدة على "تويتر" مساعدة الجمهور فى تحديد هوية هؤلاء الذين وصفهم بـ"المتعجرفين والبلهاء"، لكونهم جعلوا المدينة موضع سخرية.

وقال بروجنارو إن تصرفهم هذا يمكن أن يؤدى إلى معاقبتهم، وتعهد بتقديم مكافأة من يساعد فى كشف هوياتهم، عبارة عن وجبة عشاء، وأضاف أن "رؤساء البلديات بحاجة ماسة إلى مزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بالسلامة العامة".

وفى وقت لاحق، تمكنت السلطات من تحديد هوية الشخصية  ومصادر الألواح التى استخدمت فى الحادثة، متوعدا العثور على الشخصين قريبا، فى حين ذكرت صحيفة "Il Gazzettino" الإيطالية إنه تم القبض على الاثنين لاحقا، وجرت عملية مصادرة اللوحين اللذين يبلغ ثمنهما 25 ألف دولار، وتلقيا غرامة قدرها 1522 دولارا لكل منهما، لتهديد حركة الملاحة فى القناة، وفوق ذلك كله، جرى طردهما من المدينة فورا.

وتقول المدينة الإيطالية الشهيرة إنها تعانى من "السياحة المفرطة"، ويتخلى بعض الزوار أثناء تجولهم فى المدينة عن لباقتهم.

والجدير بالذكر انه فى عام 2019، غرّمت المدينة مسافرين ألمانيين بقيمة (978 دولارا) لصنعهما القهوة على جسر ريالتو، الذى يبلغ عمره أكثر من 400 عام، وبموجب قواعد المدينة، يُمنع الزوار من السباحة فى القنوات والأكل على درجات المعالم الأثرية.

واعتبارا من العام المقبل 2023، سيتعين على سياح اليوم الواحد دفع ضريبة للمساهم فى تمويله التكاليف المرتفعة خدمات المدينة.


راكبى أمواج

ركوب الأمواج

البندقية

فينيسيا



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