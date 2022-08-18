راقبوا السماء.. تفاصيل الظواهر الفلكية المتبقية حتى نهاية شهر أغسطس

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك والمعلقة أبصارهم بالسماء على موعد خلال الليالى المتبقية من شهر أغسطس مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء الليل، ويشاهد بعضها بالعين المجردة .وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الظواهر الفلكية بالتواريخ، المتبقية خلال شهر أغسطس، كما يلى:

19 - 20 أغسطس:

اقتران القمر والمريخ والثريا، حيث يقترن القمر مع كوكب المريخ والحشد النجمي الأخوات السبع (الثريا) Pleiades في مشهد ثلاثي جميل عند منتصف الليل تقريبا، ويظل بالسماء حتى ظهور الشفق الصباحي في اليوم التالي، مع ملاحظة ان القمر سيكون أعلى يمين المريخ يوم 19 أغسطس ثم أسفل يسار المريخ في 20 أغسطس .

24أغسطس:

القمر وبولوكس، حيث سنكون على موعد مع القمر وبولوكس، حيث يقترن القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء/ التوأم، حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الشرق عند الساعة 2:45 صباحا حتى ظهور الشفق الصباحي في اليوم التالي.

25أغسطس:

القمر والزهرة وخلية، حيث سنكون على موعد مع القمر والزهرة وخلية النحل، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان لفترة قصيرة، حيث يمكن مشاهدة هذا الاقتران الساعة 4:30 صباحا إلى ان يختفي المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة، لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب صغير .

27أغسطس:

القمر الجديد (محاق شهر صفر)، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض ، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم .

وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة

27أغسطس:

عطارد في أقصى استطالة، حيث يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له تبلغ 27.3 درجة من الشمس ، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في سماء المساء بعد غروب الشمس مباشرة حتى غروبه في الساعة 7:20 مساء تقريبا .

29أغسطس:

اقتران القمر مع كوكب عطارد في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى غروب عطارد عند الساعة 7:20 مساء تقريبا .