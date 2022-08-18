رئيس البريد يهنئ حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى بالمنصب الجديد

كتبت هبة السيد

أرسل الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى برقية تهنئة إلى حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.

جاء ذلك بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى.

أكد الدكتور شريف فاروق علي أن حسن عبد الله يتمتع بخبرة مصرفية كبيرة، وشغل العديد من المناصب المهمة على مدار أكثر من أربعين عاما حقق فيها الكثير من الإنجازات.

واضاف الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري أن قرار تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي يأتي في وقت هام متمنيا له دوام التوفيق والنجاح