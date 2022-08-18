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حاكم بيلجورود الروسية: إجلاء المدنيين من قريتين بعد اندلاع حريق في مستودع للذخيرة

الخميس، 18 أغسطس 2022 10:13 م
حاكم بيلجورود الروسية: إجلاء المدنيين من قريتين بعد اندلاع حريق في مستودع للذخيرة أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف إجلاء المدنيين من قريتين في مقاطعة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا بعد اندلاع حريق في مستودع للذخيرة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية: اندلع حريق في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية تيمونوفو بضواحي مدينة فالويسكي، ووفقا لأحدث البيانات، لم تقع إصابات، ولا يوجد ضحايا ويتم إجلاء سكان قريتي تيمونوفو وسولوتي إلى مسافة آمنة.

ولفت حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية إلى أن جميع الأجهزة المختصة تعمل في مكان الحادث، ويتم الكشف عن ملابسات اندلاع الحريق.

 


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