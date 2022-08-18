"جايكا": تيكاد8 تركز على تداعيات كورونا وأوكرانيا وتغير المناخ

كتبت : رباب فتحي

قال كاتو ريوشى، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" إن قمة تيكاد 8 تنعقد هذا العام فى تونس وسط تحديات متنامية، فبالإضافة إلى تداعيات وباء كورونا، يواجه العالم أزمة الحرب فى أوكرانيا وكذلك الآثار المدمرة لتغير المناخ.

وأضاف فى مؤتمر صحفى من اليابان عقد عبر تطبيق زووم، أن جايكا ترغب فى توصيل العالم ببعضه ودعم الشباب فى إفريقيا للبناء للمستقبل بشكل أفضل.

وأكد أن جايكا ستركز فى قمة تيكاد8 على دعم قطاع الصحة فى إفريقيا من خلال بناء القدرات ودعم الموارد البشرية، موضحا أن هناك تعاون مكثف فى دول مثل غانا وزامبيا. وأشار إلى جهود المؤسسة فى دعم النظام الرقمى والتكنولوجيا وإدماجهما فى قطاع الصحة.

وأوضح أن جايكا قدمت دعما ماليا لإنتاج اللقاحات وتقديم القروض، حيث قدمت قروض بحوالى 200 مليون دولار حتى مارس الماضى.

وأضاف أنه رغم أن المقر الرئيسي في طوكيو، إلا أن الوكالة لديها 96 مكتبًا خارجيًا بينها مكاتب فى القارة الإفريقية و15 مكتب محلى.

وقال إن هناك 143 دولة مستفيدة من جايكا باعتبارها واحدة من أكبر وكالات المساعدة الإنمائية الرسمية في العالم بميزانية سنوية تقدر بحوالى 15 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن الوكالة الإنمائية لديها 31 مكتبا فى إفريقيا وتم تقديم الدعم لحوالى 54 دولة إفريقية فى عام 2020، بإجمالى 1.92 مليار دولار أمريكى، موضحًا أن دعم جيكا فى إفريقيا يرتكز على الناس والأمن البشرى والتعاون مع إفريقيا، والاستخدام الفعال لتجربة التنمية اليابانية.





وتحدث عن مبادرة جايكا للصحة العالمية والطب، فى إفريقيا قائلا إن هناك تعاون للحماية من الأمراض والوقاية منها فى 4 دول إفريقية بإجمالى 600 مليون دولار. كما قدمت جايكا دعما لتعزيز الأنظمة الطبية فى دول إفريقية مختلفة.

ومع انتشار وباء كورونا، قال نائب رئيس جايكا إنه يتم توفير سلسلة التبريد والمعدات الطبية لإنشاء نظام تطعيم فعال وآمن لمواجهة وباء كورونا فى دول غانا، والسنغال ، وموزمبيق ، وملاوي وذلك من خلال شراء المعدات وتقدم التوجيه الفنى.

وأضاف أن المبادرة تضم دعم الأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا من خلال تعاون لتسريع تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في جميع البلدان الأفريقية.