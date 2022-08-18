تقرير لجنة المنشآت عن انهيار جدار دار مناسبات ببنها: 6 عقارات مجاورة له آيلة للسقوط

القليوبية إبراهيم سالم

كشف تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بشأن واقعة انهيار جدار دار مناسبات قديمة ومهجورة منذ سنوات بمنطقة كفر الجزار، والذي أسفر عن وفاة طفل وإصابة ربة منزل وشاب، عن وجود عقار آيل للسقوط بجوار السور المنهار بقرية كفر الجزار ببنها، وصادر له قرار إزالة منذ 20 سنة، ولم يتم التنفيذ، مما يدق جرس الإنذار بتعرض حياة المواطنيين للخطر، وكذلك وجود 5 منازل أخرى في شارع البحايرة المجاور للسور المنهار آيلة للسقوط، وتهدد حياة المواطنيين.



وأوصت اللجنة المشكلة بقرار من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المهندس علي عبد الستار رئيس المدينة، بفحص كل العقارات الآيلة للسقوط بالقرية، والتي تهدد سلامه الأهالي منعا لتكرار ما حدث، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها منعا لتعريض المواطنين للخطر.



وتابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حادث انهيار سور بقطعة أرض علي ارتفاع 3 أمتار وطول 5 أمتار بشارع البحيرة بجوار مسجد التقوى بكفر الجزار بمدينة بنها، والذي نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة 2 من المواطنين تصادف مرورهم بالطريق، وقد تلقت السيدة والتي تبلغ من العمر 40 عاما العلاج وخرجت من مستشفى بنها التعليمي، في حين تم نقل المصاب الآخر والذي يبلغ من العمر 19 عاما إلي مستشفى بنها الجامعي، حيث مازال يتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وتوجه "الهجان"، إلي مستشفى بنها الجامعي واطمأن علي حالة المصاب وتلقيه العلاج ووجه بتوفير كافة الرعاية الطبية له، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويض عاجل لأسرة الطفل المتوفي والمصابين.



ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والعميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعقيد أيمن عادل مأمور مركز شرطة بنها، والدكتور يوسف عرابي مدير الطوارئ بمديرية الصحة.



وكانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغ في حوالي الساعة 1.30 صباحا بانهيار سور قديم لقطعة أرض فضاء على ارتفاع 3 أمتار وطول 5 أمتار بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، أسفرت عن مصرع طفل يبلغ من العمر 12 عاما وإصابة 2 من المواطنين، وقد انتقلت علي الفور قوات الحمايه المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية وتم فرض كردون حول موقع السور.