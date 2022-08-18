تعاون بين جامعتى طنطا وجنوب الوادى فى قطاع خدمة المجتمع

الغربية محمد طارق

قال الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعتى طنطا وجنوب الوادى خلال لقائه مساء أمس مع الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك على هامش قافلة رئاسة مجلس الوزراء وجامعة طنطا الطبية بمحافظة قنا.

وأضاف "سليم" أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين جامعتى طنطا وجنوب الوادى فى الجانب الخدمي والبيئي، وإمكانية دعم واستثمار قدرات الجامعتين العلمية والبشرية والمادية لخدمة المجتمع ودعم الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030 .

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى على تحقيق التكامل مع الجامعات المناظرة فى الأقاليم المختلفة.