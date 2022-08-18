تحرير 9 محاضر متنوعة وتطهير 28 مسجدا بمركز المحلة فى الغربية.. صور

أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة، على الاستمرار فى أعمال النظافة بنطاق المركز حيث شنت الوحدات المحلية أعمال نظافة مكبرة تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله، نائب رئيس المدينة تمت خلالها حملات على مدخل قرية لابشيط بالهياتم وعلى طريق كورنيش كفر حجازي بشبرا بابل وبمساكن تحيا مصر بمحلة حسن وعلى طريق المحلة قطور بالعامرية وأمام المجمع الحكومى ومركز الشرطة والموقف بمحلة أبو على وأمام النفق بالجابرية وبمدخل القرية وطريق المقابر بالبنوان وأمام عزبة توما بميت الليث هاشم.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة، فى بيان له، أنه تم تحرير 9 محاضر متنوعة بمركز المحلة منهم 4 محاضر نظافة و2 محاضر إشغال و2 محضر كمامة ومحضر بيئة وتم تطهير وتعقيم 28 مسجدا ومقرين وحدات محلية وعدد من المصالح الحكومية وإعدام 7 شيشة و11 كوبا زجاجيا، كما تم إصلاح خط الصرف الصحى وعمل الصيانة اللازمة لماسورة الصرف الخاصة بمجمع مدارس دخميس التابعة للوحدة المحلية للبنوان.