تحرير 284 محضر لمزارعين تصرفوا فى 16073 أردب قمح خلال موسم التوريد بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تواصل أعمال لجان الحصر الفعلى للمساحات المسجلة بحيازات القمح فى مختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك لمتابعة المزارعين المخالفين لقرارات التوريد أو الذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.



وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه نجحت تلك الحملات خلال الـ15 يوماً الماضية فى تحرير 284 محضرا ضد مزارعين للتصرف في كمية أقماح محلية قدرها 16073 أردب قمح، وعدم توريدها للمطاحن، بمبلغ قيمته 28450236.6 جنيه، كما تم تحرير المحاضر لضبط 4 طن و780 كيلو قمح لدى بعض تجار الأعلاف.



وأهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، بجميع المزارعين وموردى القمح المحلى لعام 2022، بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، وكذلك الذين لم يقوموا بتوريد القمح واتضح وجود مساحات كبيرة تخص أشخاص بأنفسهم وامتنعوا عن التوريد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار،أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالي حتى الآن، 26072 طن و178 كيلو قمح للشون والصوامع، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول ابريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة، حيث أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها.