اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 09:34 م
أكرم القصاص
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تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم فتاة صينية لخطفهم شابين بالإسكندرية لشهر أكتوبر المقبل

الخميس، 18 أغسطس 2022 08:46 م
تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم فتاة صينية لخطفهم شابين بالإسكندرية لشهر أكتوبر المقبل محكمة جنايات الإسكندرية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل رجب فودة، والمستشار معتز نور الدين محمد، والمستشار إبراهيم حسيني إبراهيم، وأمين السر محمد عثمان، تأجيل محاكمة كل من "ع.ع.ن" و" م.م.ا" و " م.ا.ح" و " خ.ج.ت"، لاتهامهم بخطف كل من " ي.ك.ي" و" م.ش".

تعود أحداث القضية، رقم 2382 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بقيام المتهمين بخطف المجني عليهما وسرقتهم ،تحت تهديد السلاح.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي الإسكندرية، قيام المتهمين، كل من " ع.ع.ن" ضابط سابق و " م.م.أ" صاحب محل لبيع الانتيكات و" م.ا.ح" عاطل و" خ.ج.ت" صينية الجنسية وشهرتها وردة بخطف المجني عليهما " ي.ك.ي" صيني الجنسية وشهرته هارون، ويعمل مساعد مدير شركة هواتف محمولة مقيم محافظة القاهرة و"م.ش" صيني الجنسية وشهرته موسي ويعمل بشركة هواتف محمولة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد قيام المتهمة الرابعة الصينية الجنسية باستدراج المجني عليهما، عن طريق أحد المواقع، وطلبت منهم الحضور إلي محافظة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي، وعند حضورهم فوجئوا بالمتهم الأول وبحوزته سلاح ناري طبنجة، وباقي المتهمين بخطفهم إلي مكان مهجور بطريق العامرية، والاستيلاء منهم علي مبلغ 6 آلاف دولار أمريكي وهاتفين محمولين وتركهم وفروا هاربين.

بتقنين الإجرءات، تم إلقاء القبض عليهم، وبحوزتهم المسروقات وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت التأجيل لجلسة أكتوبر المقبل لمحاكمتهم .

 

 


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