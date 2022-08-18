بهذه الخطوات قسط مديونية الكهرباء على 36 شهرًا بدون فوائد

كتبت: رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه الخطوات التي يمكن اتباعها لتقسيط مديونية فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية بدون فوائد و على 36 شهر وهى كالاتى :

1- تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك مرفق به صورة البطاقة القومية لتقسيط المديونية.

3- من حق شركة الكهرباء تطبيق فائدة 14% على كبار المشتركين و القطاع التجاري إذا تجاوزت مدة المديونية 3 أشهر.

4- لا توجد فوائد على المشترك إذا كانت المديونية بسبب تقصير من قبل الشركة وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهرى.

5-من حق المشترك أن يقسط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها بدون فوائد وإن بلغت 10 سنوات.

6- لا توجد تطبيق فوائد على القطاع المنزلى و يمكن تقسيطها على 36 شهر.