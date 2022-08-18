بهذه الخطوات قسط مديونية الكهرباء على 36 شهرًا بدون فوائد

يرصد اليوم السابع لقراءه الخطوات التي يمكن اتباعها لتقسيط مديونية فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية بدون فوائد و على 36 شهر وهى كالاتى :
1- تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك مرفق به صورة البطاقة القومية لتقسيط المديونية.
3- من حق شركة الكهرباء تطبيق فائدة 14% على كبار المشتركين و القطاع التجاري إذا تجاوزت مدة المديونية 3 أشهر.
4- لا توجد فوائد على المشترك إذا كانت المديونية بسبب تقصير من قبل الشركة وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهرى.
5-من حق المشترك أن يقسط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها بدون فوائد وإن بلغت 10 سنوات.
6- لا توجد تطبيق فوائد على القطاع المنزلى و يمكن تقسيطها على 36 شهر.
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