اليوم السابع
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بهذه الخطوات قسط مديونية الكهرباء على 36 شهرًا بدون فوائد

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:00 م
بهذه الخطوات قسط مديونية الكهرباء على 36 شهرًا بدون فوائد وزارة الكهرباء والطاقة - أرشيفية
كتبت: رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه الخطوات التي يمكن اتباعها لتقسيط مديونية فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية بدون فوائد و  على 36 شهر  وهى كالاتى :

1- تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك مرفق به صورة البطاقة القومية  لتقسيط المديونية.

3- من حق شركة الكهرباء تطبيق فائدة 14% على كبار المشتركين و القطاع التجاري إذا تجاوزت مدة المديونية 3 أشهر.

4- لا توجد فوائد على المشترك إذا كانت المديونية بسبب تقصير من قبل الشركة وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهرى.

5-من حق المشترك أن يقسط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها بدون فوائد وإن بلغت 10 سنوات.

6- لا توجد تطبيق فوائد على  القطاع المنزلى و يمكن  تقسيطها على 36 شهر.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

فواتير الكهرباء

تقسيط مديونية فواتير الكهرباء



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