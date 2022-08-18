اليوم السابع
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انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة فى منطقة الطالبية بالجيزة

الخميس، 18 أغسطس 2022 02:00 ص
انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة فى منطقة الطالبية بالجيزة حريق شقة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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انتدبت النيابة العامة بالجيزة، خبراء المعمل الجنائي، لكشف ملابسات حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، وإعداد تقرير فنى عن أسباب الحريق وكيفية اندلاعه، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

 

وطلبت النيابة العامة من رجال المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.


حريق شقة

المعمل الجنائى

الحماية المدنية

امن الجيزة

النيابة العامة بالجيزة

حريق شقة فى الطالبية



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