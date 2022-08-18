الوعى الأثرى بالأقصر ينظم لقاء حول فيضان النيل لـ40 طليعا ضمن احتفالية "خير النيل"

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة الوعي الأثري بمحافظة الأقصر، فعاليات إحتفالات "خير النيل" التى تقيمها الإدارة على هامش أعياد فيضان النيل والتى تستمر حتى 25 أغسطس الجارى، تحت رعاية منطقة آثار مصر العليا بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر وإدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة.

وجاءت أولى فعاليات احتفالية "خير النيل" المقامة على هامش أعياد فيضان النيل داخل مركز شباب البعيرات التابع لإدارة القرنة، حيث حضر عدد 40 طليع وطليعه من طلائع الشباب والرياضة أعمارهم مابين 13 الى 18، وقد تناولت الفعالية أهمية نهر النيل عند المصري القديم ومظاهر الاحتفال بقدوم فيضان النيل وكيفية مقياس النيل التي توارثت حتى امتدت للعصر الإسلامي، كما تناولت الفعالية الأساطير والأخطاء التي نسبت لنهر النيل والحضارة المصرية.

وفى نفس السياق نظمت مديرية الشباب والرياضة متمثلة فى ادارة الطلائع بالمديرية، بالتعاون مع منطقة آثار مصر العليا متمثلة في إدارة الوعي الأثري بالأقصر، دعم لطلائع إدارة الطود والقرنة بزيارة لطريق الكباش ومعابد الكرنك من خلال المشاركة في البرامج الثقافية التعليمية الترفيهية بهدف رفع الكفاءة الثقافية لدى النشئ، وتعريفهم بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات الفراغ لدى النشء.

وتم تنظيم تلك الزيارات لطريق الكباش ومعابد الكرنك، في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنظيم زيارات المناطق الأثرية والتثقيفية التي تهدف إلي تنمية وتزويد النشء بالمعلومات الأثرية، وترسيخ مفاهيم حب الوطن والاعتزاز بتاريخ وحضارة مصر، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، ومروة محمد المعناوى مدير ادارة الطلائع.



إدارة الوعى الأثرى بالأقصر تنظم لقاء حول فيضان النيل



حضور لقاء مركز شباب ورياضة البعيرات



لقاء حول فيضان النيل لـ40 طليع وطليعه بالأقصر