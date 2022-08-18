اليوم السابع
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الملك عبدالله يهنئ طلاب الثانوية العامة بنتائجهم: الأردن يتقدم بكم

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:28 م
الملك عبدالله يهنئ طلاب الثانوية العامة بنتائجهم: الأردن يتقدم بكم الملك عبد الله
كتبت ريهام عبد الله

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هنأ العاهل الأردنى الملك عبد الله طلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتائجهم، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر قبل قليل، "‏سررت برؤية الفرحة على وجوه أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة وهم يحصدون ثمار جهدهم. امضوا في مسيرتكم واجتهدوا وبادروا، فالأردن يتقدم بكم ويعزز إنجازاته بسواعدكم".

الملك عبد الله
الملك عبد الله
 

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردذلك خلال استقبال العاهل الأردني في قصر الحسينية، وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

ونقل وزير الخارجية البحريني إلى الملك عبد الله الثاني تحيات العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما حمّل العاهل الأردني الوزير البحريني تحياته إلى الملك حمد بن عيسى.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على تعزيز التعاون في شتى المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويسهم في توسيع التعاون بين الدول العربية.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك عبد الله الثاني الدكتور جعفر حسان، والسفير البحريني لدى الأردن أحمد في قصر الحسينية، وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

ونقل وزير الخارجية البحريني إلى الملك عبد الله الثاني تحيات العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما حمّل العاهل الأردني الوزير البحريني تحياته إلى الملك حمد بن عيسى.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على تعزيز التعاون في شتى المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويسهم في توسيع التعاون بين الدول العربية.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك عبد الله الثاني الدكتور جعفر حسان، والسفير البحريني لدى الأردن أحمد يوسف الرويعى.


الاردن

طلاب الثانوية العامة

عاهل الاردن

الملك عبد الله



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