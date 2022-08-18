المؤبد لعاطل لحيازته طربة حشيش داخل قسم شرطة بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى، رئيس المحكمة وعضوية المستشار طارق محمد حافظ، والمستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، وسكرتير الجنايات أحمد عبد الوهاب، بالسجن المؤبد غيابيا، للمتهم "م.ع.م" وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15085 لسنة 2022 قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهم، وبحوزته حشيش بديوان القسم .

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال تواجد ضباط القسم ، لملاحظة حضور المراقبين، والتتميم عليهم، وأثناء تواجد المتهم " م.م.ح" عاطل والمراقب في القضية رقم 31851 لسنة 2016 جنايات والتتميم عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة طربة حشيش، ومبلغ مالى بمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار عقب الانتهاء من المراقبة على عملائه خارج القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.