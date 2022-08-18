الكشف على 1410 مرضى خلال يومين بمنشأة ناصر بالدقهلية

فريق المحافظات

شهدت قرية منشاة ناصر التابعة لمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية تواجد قافلة طبية شامله علي مدار يومين في جميع التخصصات بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بقافلة علاجية مجانية لقرية منشأة النصر مركز شربين، خلال يومي 15 ، 16 اغسطس 2022م.

ووصل عدد المواطنين الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم إلي 1410 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 11 عيادة متخصصة مختلفة 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ،جراحة، جلدية ، نسا ، تنظيم أسرة، انف واذن ، أسنان .

وشمل البيان الختامي كالآتي :باطنة 318،أطفال 316، عظام 197،جلدية 233 وجراحة 108،و نسا وتنظيم أسرة 70 وأنف واذن 77، أسنان 91 وتم إجراء عدد 338 تحاليل طبية مختلفة للمرضى، بالإضافة ل 57 حاله أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة، عدد 36 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 128 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 21 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 1قرار نفقة دولة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المواطنين.