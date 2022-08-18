القوات البحرية اللبنانية تشارك مع غواصة أجنبية في سحب المركب الغارق قبالة طرابلس

وأوضح الجيش اللبناني في بيان، اليوم، أنه أنشأ غرفة عمليات في مركز طرابلس البحري داخل الميناء، تتيح المتابعة الدقيقة لجميع المجريات في بقعة العمليات البحرية بهدف الاطلاع المستمر على مراحل سحب المركب.

وقام الجيش اللبناني اليوم بنقل الغواصة التي ستعمل على سحب المركب، وذلك من ميناء بيروت البحري إلى ميناء طرابلس.

وأكد الجيش اللبناني أن الغواصة مزودة بتقنيات اتصال حديثة وقدرات متقدمة للعمل في أعماق البحار، حيث استقر المركب على عمق لا يمكن للمعدات والقطع البحرية اللبنانية الوصول إليه.

وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون قد استقبل، أمس، طاقم الغواصة بعد وصولهم إلى لبنان؛ للقيام بانتشال المركب، الذي لم يتم انتشال سوى قرابة نصف عدد ركابه وكان أغلبهم أحياء.