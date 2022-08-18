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القبض على "معلم حاسب آلى" ينتحل صفة طبيب بمركز طهطا فى سوهاج.. صور

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:45 ص
القبض على "معلم حاسب آلى" ينتحل صفة طبيب بمركز طهطا فى سوهاج.. صور المضبوطات
سوهاج – عمرو خلف

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تمكن فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، برئاسة الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر، وعضوية كل من الدكتور محمد سعد والدكتور محمد بدر الدين والدكتور محمد بدار والدكتور أحمد الكشكي من تفتيش العلاج الحر والدكتور خالد سعد والدكتور حجاب نافع من تفتيش هيئة الدواء المصرية وبالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط طبيب مزيف "معلم حاسب آلي" يمارس مهنة الطب ويقوم بالكشف على المرضي وكتابة الأدوية علي روشتات تحمل صفة الأستاذ الدكتور.

وبالفحص تبين أنه معلم حاسب آلي، وبحوزته شهادات تخرج من كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة "مزيفة"، وتم أيضًا ضبط مستلزمات طبية وأدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، وتم تحريز المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، ومن جانبه أكد الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة أن صحة المواطن والخدمات الصحية التي تقدم له هي أهم الأوليات بالنسبة له.

المضبوطات (1)
المضبوطات (1)

 

المضبوطات (2)
جانب من المضبوطات  

 

المضبوطات (3)العيادة

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الصحة

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