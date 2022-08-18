القبض على طالب ثانوى بالهرم اعتدى على طالبة إعدادية بعد إيهامها بحبه

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة القبض عل طالب بالمرحلة الثانوية، لاتهامه بالاعتداء على طالبة بالمرحلة الإعدادية، بعد أن استدرجها لمسكن أحد أصدقاءه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طالبة بالمرحلة الإعدادية لاعتداء على يد أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال الطالبة ووالدتها، تبين أن طالب بالمرحلة الثانوية أوهمها بحبه لها بعد ان تعرف عليها عبر شبكة الإنترنت، وطلب منها ترك منزل عائلتها، ولقاءه بمسكن صديقه، ثم اعتدى عليها بعد أن اتفق مع صديقه على توفير الشقة للقاء المجني عليها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم، وصديقه، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة عرض الطالبة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وباشرت التحقيق.