السفارة الألمانية تستعرض جهودها لدعم المشروعات متناهية الصغر فى مصر

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة، عن مواصلتها الدعم المقدم سنويًا لعدد من المشروعات متناهية الصغر التي يقوم عليها العاملين بالمؤسسات المصرية الشريكة، من أجل تحسين الظروف المعيشية وفتح الآفاق لفئات المجتمع الأولى بالرعاية والتي تمثل محور التعاون التنموي الألماني المصري.

وأشارت السفارة في بيان لها، إلى أن هناك الكثير من النجاحات المباشرة و التغييرات التي حدثت نتيجة لهذه المساعدات، ففي مركز "مجدي يعقوب للقلب" بأسوان والذي يتم فيه اجراء عمليات جراحية بالقلب مجاناً للمحتاجين تمكن الأطباء بفضل الدعم الألماني من الحصول على جهاز تدفئة الدم والبلازما، هذا الجهاز يسهل العمل ويساهم في انقاذ حياة.

وفى "مؤسسة وقفية المعادي" بالمعادي تقدم مشروع حياكة: في ورشة الحياكة التابعة لوقفية المعادي – والتي تم تمويلها من خلال صندوق دعم المشرعات متناهية الصغر التابع للسفارة الألمانية – تتعلم السيدات من الفئات الأولي بالرعاية كيفية الحياكة بشكل محترف، وبهذا يتم وضع حجر الأساس لاستقلاهم الاقتصادي.

وفي الإسكندرية والسويس استطاعت مؤسسة „Episcocare“ الأهلية من تجديد وحدات سكنية يسكن فيها ما يزيد عن ٥٠ أسرة. إن الأسطح والأرضيات ووصلات الصرف الصحي والأثاث الذي تم تجديدها بتمويل من ألمانيا تحسن الظروف المعيشية للناس هناك بشكل كبير وتساهم في الوقت ذاته في الحماية الصحية.

وبحسب البيان، شمل الدعم الألماني مختلف المجالات لمساعدة الشباب، فعلي سبيل المثال تم تجديد التجهيزات في "جمعية ألوان وأوتار" ورياض الأطفال التابعة لها بالمقطم كما تم عمل أركان تعليمية جديدة حيث يستطيع الأطفال التعلم من خلال اللعب والتجربة. إضافة إلى ذلك فقد تمكنت "مؤسسة مصر لكل أهلها" بفضل المساعدات الألمانية من خلال صندوق دعم المشاريع متناهية الصغر تمكنت من تمويل عمل أرضية جديدة وسطح جديد لمدرسة "نهر النيل" بكفر شحاتة في العياط. كما تمكنوا من انشاء ملعب خارجي.

وهناك مشروع آخر متميز تم تنفيذه كذلك بالدعم الألماني وهي حضانة „Happy Life“ التابعة لمؤسسة „Spirit of Friendship Association“ بمنطقة الخصوص، حيث يستطيع الأطفال من ذوي الهمم والاطفال الآخرين اللعب معاً والتعلم من بعضهما البعض، و إن التغيرات التي تمت من خلال الدعم الألماني تسهم في احداث فارقاً كبيراً: فقط في بيئة مريحة ومناسبة للأطفال يستطيع الأطفال التعلم واللعب والتطور بشكل جيد.

وأكد القائم بالأعمال تليمان هوخموللر بمناسبة التفيذ الناجح لهذه المشروعات متناهية الصغر: "إنه مثير دائماً للإعجاب أن نرى كيف يمكن من خلال الموارد البسيطة احداث شيء كبير، وذلك إذا تعاون الأفراد مع بعضهم، مؤكدًا: إنه من دواعي سروري أن نتمكن من خلال صندوق دعم المشروعات متناهية الصغر من المساهمة بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من الأفراد لاسيما من الأطفال."