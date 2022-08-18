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"الزراعة" توفر فطائر العجوة بسعر التكلفة للمواطنين فى بورسعيد

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:47 م
"الزراعة" توفر فطائر العجوة بسعر التكلفة للمواطنين فى بورسعيد مخبوزات فطائر بالعجوة
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن توفير مخبوزات فطائر بالعجوة وبيعها بأسعار التكلفة للمواطنين.
 
أشار الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة ببوسعيد، في بيان له، إلى أن وحدة التصنيع بمعمل الصناعات التابعة لإدارة الإرشاد برئاسة المهندس علي سليمان، صنعت مخبوزات فطائر بالعجوة لبيعها بأسعار التكلفة للعاملين بالمديرية وللمواطنين المحيطين بها.
 
وأكد مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد على أن ذلك يأتي استكمالًا لدور المديرية في خدمة المجتمع المحيط، والمساهمة في توفير السلع المختلفة بأسعار التكلفة، تنفيذًا لسياسة الدولة المصرية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الأزمة العالمية التي تواجه دول العالم.
 
أعداد فطير بالعجوة
أعداد فطير بالعجوة

صنية فطير
صنية فطير

فطير بالعجوة
فطير بالعجوة
 
 
 

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