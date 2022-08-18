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الرئيس السيسى يوجه القائم بأعمال محافظ البنك المركزى بتطوير السياسات النقدية

الخميس، 18 أغسطس 2022 02:15 م
الرئيس السيسى يوجه القائم بأعمال محافظ البنك المركزى بتطوير السياسات النقدية الرئيس السيسي يلتقى حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية

 

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدر قراراً جمهورياً بتعيين السيد حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي (1)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدر قراراً جمهورياً بتعيين السيد حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدر قراراً جمهورياً بتعيين السيد حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي (2)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدر قراراً جمهورياً بتعيين السيد حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي (3)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدر قراراً جمهورياً بتعيين السيد حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي (4)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

 

 


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