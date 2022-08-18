التنمية المحلية: نسعى لإعداد كوادر تليق بالجمهورية الجديدة

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على وجود بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، وإعداد كوادر محلية تليق بالجمهورية الجديدة، ولا يأتى ذلك إلا بالتدريب المستمر، وتبادل الخبرات بين العاملين بالمحليات، وبناء قدراتهم فى مختلف المحافظات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تعتمد على أسس علمية متطورة .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة باتباع أحدث البرامج التدريبية للارتقاء بمهارات العاملين بالمحليات، باعتبارها أحد أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتى تتضمن الاهتمام بالعنصر البشرى وتنميته مهاريا وفنيا وإداريا ليقود مصر نحو التنمية المستدامة فى كافة ربوعها.

وقال آمنة، إن الخطة التدريبية للعام المالى الحالى والتى بدأت هذا الأسبوع بمركز سقارةللتدريب ، تواصل تدريب رؤساء المراكز والمدن و نوابهم والمنفذ بها مبادرة "حياة كريمة" ، من خلال دورة "إدارة التغيير و الموارد الذاتية المحلية والقوانين التى تنظمها و أنواعها" لـ 30 من رؤساء المراكز ونوابهم بمحافظات الفيوم و بني سويف و المنيا ، وتستهدف الدورة التدريبية رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال آليات التغيير ، وإدارة الموارد الذاتية، و النهج التشاركى و إشراك المواطنين فى اختيار مشروعات التنمية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية ، و آليات متابعة تنفيذ المشروعات ، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى المهارات الادارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل ، والتشغيل وإدارة الاصول المحلية ، مشيرا إلى أنه تم اختيار الموضوعات التى يتم التدريب عليها وفق أحدث البرامج التدريبية المخصصة لها ، لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.

وأوضح اللواء هشام آمنه أن البرنامج التدريبى يتم تنفيذه بالتنسيق بين مركز سقارة للتدريب وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و البنك الدولى ، وخبراء أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم ، مؤكدا أن البرنامج التدريبى يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات ، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات فى كل قرية يتم تنفيذ المبادرة بها.

وأشار اللواء آمنه إلى استمرار جهود الوزارة فى تدريب مجموعة جديدة من كوادر "حياة كريمة" الأسبوع القادم ، لعدد 32 من رؤساء المراكز والمدن بمحافظات اسيوط وسوهاج والوادي الجديد ، على " إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وانواعها" ، مؤكدا ان هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تطبيق حزم الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية ، و تحسين أداء العاملين بالادارة المحلية على مختلف مستوياتهم الوظيفية ، و تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة ، وقال أن الوزارة مستمرة خلال العام المالى الحالى فى تنفيذ الخطة التدريبية للكوادر التى تعمل فى قرى "حياة كريمة" فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على دورة "إدارة التغيير" بالتركيز على عدة موضوعات محورية ، منها كيفية حصر وتحليل وإدارة أدوار ومصالح الجهات المعنية وأصحاب المصلحة ، وتحليل مصفوفة الأهمية والنفوذ و أساليب تطبيقهم ، وإدارة الجانب البشرى للتغيير و كيفية وضع مؤشرات ومقاييس للنجاح في عملية التغيير ، وإدارة العملية بشكل فعال ، ودراسة تجربة تنمية الموارد المالية المحلية الذاتية التى تم تنفيذها فى قنا وسوهاج فى المحافظات المشاركة فى التدريب ، و أساليب تنمية الموارد المالية المحلية الذاتية بالمحافظات و تنميتها ، مع دراسة اهم القوانين التى نظمت عملية جلب الموارد المالية للمحافظات ، و انواع الموارد التى تتولى المحافظات تحصيلها ، و دور التحول الرقمى والمراكز التكنولوجية فى تنمية الموارد المحلية الذاتية ، واهم الاجراءات التى يجب على رئيس المركز اتباعها لتنمية الموارد الذاتية ، و كيفية وضع مؤشرات ومقاييس للنجاح في عمليات التغيير ، مع عرض اهم تجارب المحافظات الناجحة لتنمية الموارد المحلية لتبادل الخبرات و تفعيل انجح الممارسات .

و فى ذات السياق، كشف اللواء هشام آمنة أن الاسبوع التدريبى الثانى للخطة التدريبية للمحليات ، و المنفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل ، يتضمن ايضا 4 دورات تدريبية تخصصية تستهدف تدريب 120 متدربا من مختلف المحافظات ، وهى : دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال المتابعة والتقييم والادارة بالنتائج ، وتستهدف رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء ، ودورة تطوير مهارات الإدارة الهندسية للعاملين بالإدارات الهندسية بالمحليات ، ودورة تطوير مهارات فرق المتابعة والتفتيش ووضع المؤشرات وصياغة وعرض التقارير ، و يشرف على التدريب فيها بالتنسيق مع مركز سقارة ، قطاع التفتيش والمتابعة والتقييم بالوزارة و تستهدف العاملين بادارات التخطيط والمتابعة والخطة والموازنة ، اضافة الى دورة تطوير مهارات العاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف فى المحافظات .

من ناحية أخرى.، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم (الخميس) بإنتهاء فعاليات دورات الأسبوع التدريبي الأولى، وتم خلاله تنفيذ 5 دورات هى" إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وانواعها "، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة التدريب، و دورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات ، و دورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ، و استفاد منها 150 متدربا من جميع المحافظات .