"التضامن" تعلن الانتهاء من صرف تعويضات أسر ضحايا ومصابى حادث كنيسة أبو سيفين

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم اليوم الخميس، الانتهاء من صرف كافة التعويضات لأسر الضحايا والمصابين تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين الذى وقع الأحد الماضى بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأضافت القباج أن عدد الضحايا بلغ 41 مواطنًا تم تسليم التعويضات الخاصة بهم لأسرهم، كما تم صرف التعويضات لـ9 مصابين، حيث حصلت أسرة المتوفى على 100 ألف جنيه، كما حصل المصابون على التعويضات القانونية المقررة لهم والبالغة 10 آلاف جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالى فقط، بل هناك دعم نفسى وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لإعانتهم على الخروج من الصدمة، حيث يقوم فريق من الهلال الأحمر المصرى بتقديم كافة الخدمات الإنسانية لأهالي الضحايا والمصابين من الحادث، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعى بفتح ملف اجتماعي لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين يوم الإثنين الماضي وانتهت اليوم الخميس من صرف كافة التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.