البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 10135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 1880 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 12541 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4102 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2173 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3133 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3693 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية.

وباعت شركة المعادي للتنمية والتعمير، عدد 22 مليون سهم بشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بسعر 9.05 جنيه بقيمة إجمالية 199.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمتها من 45.19% إلى 36.95%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركات إيديتا للصناعات الغذائية، ابن سينا فارما، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 213.5 ألف سهم خزينة بنسبة 0.03% من رأسمال الشركة خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 201 ألف سهم، وشراء الرابعة 150 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.87% من أسهم رأس المال، فيما أعلنت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، بيع عدد 222.4 ألف سهم خزينة ليصبح إجمالي أسهم الخزينة بعد البيع صفر سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتا زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ليسيكو مصر، 22 مليون سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، سبيد ميديكال 500 ألف سهم، 22.4 ألف سهم، 11.5 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بي انفستمنتس القابضة، 60 ألف سهم، 113 ألف سهم، 20 ألف سهم، 317 سهم، 20 ألف سهم، 60.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 70 ألف سهم، 106.9 ألف سهم، 5.8 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو صافي مبيعات 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 2.2 مليار جنيه مقارنة بأرباح 1.4 مليار جنيه.

كما حققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 89.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 52.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 69.6%، وبلغ صافي الربح 3.3 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 8.8 مليون جنيه بنسبة نمو 137%.

من جهة أخرى أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، مطالبة المستثمرين بتوخي الحيطة والحذر عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية في ضوء ما تم الإفصاح عنه من ملومات بشأن الشركة والسير في إجراءات تصفيتها، وأن إجراءات التصفية لازالت مستمرة ومتوقفة على حصر كافة موجودات الشركة وتقييم أصولها، وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها البيع بالإضافة لما يلزم من إجراءات قانونية لإزالة التعديات وغيرها من إجراءات لاستكمال عملية التصفية.

كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التعامل على سهم المجموعة المصرية العقارية، وسوف تقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما يتكشف لها من مخالفات في هذا الشأن.