الافتتاح التجريبي لحديقة المعرفة بالإسماعيلية اليوم

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن الافتتاح التجريبى لحديقة المعرفة، حيث أعلن المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، عن الافتتاح التجريبى لحديقة المعرفة بالمنطقة الخامسة بداية من اليوم الخميس، من الساعة 5 مساء، حتى 11 ليلا.

وافتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، حديقة المعرفة بحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، والتي تُعد أحدث الحدائق المُقامة بمدينة الإسماعيلية بالتزامن مع قرب احتفالات محافظة الإسماعيلية بمهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الأولى.

و ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، و اللواء هشام الطويل السكرتير المساعد للمحافظة، و المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية و المهندس مارون إسحاق مستشار التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، و ممثلي الشركة المنفذة للحديقة و المكتب الاستشاري.

و قام محافظ الإسماعيلية بقصِّ الشريط إعلانًا عن افتتاح الحديقة، أعقب ذلك عرض فيديو لمكونات الحديقة و الفكرة العامة و الهدف من إنشاؤها.

و ألقى محافظ الإسماعيلية كلمة عبَّر فيها عن تقديره لجميع الجهود المبذولة تجاه تحقيق هذا المشروع المتميز، و الأول من نوعه في الإسماعيلية و في وقت قياسي.

مؤكدًا أن المواطن الإسماعيلي مواطن راقِ و يستحق أن تُقدَّم له مثل هذه الخدمات المتميزة لجميع أفراده.

و جاءت فكرة الحديقة من منطلق تحقيق التعلم عن طريق اللعب، باعتباره أحد الطرق الفعالة للغاية لتعليم الأطفال من مختلف الأعمار و مساعدتهم على فهم العالم من حولهم.

يمكن لهذه الطريقة الممتعة و المحفزة أن تساعد على تطوير المهارات الاجتماعية و الإدراكية للأطفال و تدعم تطورهم على المستوى العاطفي كما تكسبهم ثقة كبيرة بالنفس.

حيث قامت مؤسسة Life to Spaces بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية بتطوير أول حديقة عامة تعليمية و ترفيهية في الإسماعيلية بهدف تقديم تجارب و بيئات جديدة للأطفال؛ لزيادة معرفتهم بالعالم من حولهم.

و تضم هذه الحديقة بشكل أساسي 3 مساحات تعليمية و ترفيهية تم تصميمها بواسطة Life to Spaces.

تستهدف كل مساحة من هذه المساحات مجال معرفة معين بما يتناسب مع عمر الطفل؛ و ذلك لتقديم تجربة تعليمية مرحة و مبتكرة.

يمكن للأطفال في مساحة مغامرة في الطبيعة أن يتعلموا الكثير عن عناصر الطبيعة مثل الهواء و الماء و النار و الأرض من خلال أنشطة عملية و تحديات مثيرة و محفزات حسية، تستهدف مساحة "استكشف و تعلم" للأطفال بعمر 2 إلى 6 سنوات و تشجعهم على استخدام مهاراتهم الدقيقة و الحركية الأساسية لاستكشاف مساحة لعب مفتوحة مع أنشطة ممتعة مثل درجات السلم و ألواح التزلج و الأنفاق و الحوائط الشبيهة بالمغارة و غيرها.

بينما يمكن للأطفال في سن المراهقة وقبلها الاستمتاع بمساحة "هيا بنا نعمل" واستكشاف العديد من الوظائف المثيرة عبر محطات تفاعلية و مرحة تمنحهم رؤية أوسع عن مجالات العمل المختلفة.

كما تحتوي الحديقة على مجموعة من تجهيزات الأثاث الحضرية المصممة بطريقة ذكية في مواقع استراتيجية مما يساعد على إكمال التصميم الخاص بالمناظر ويمنح الآباء و المتفرجين من الجمهور فرصة لمراقبة أطفالهم بدون التأثير على وقت اللعب الخاص بهم.

و تستهدف حديقة المعرفة تشجيع الأطفال على التطور من الناحية الإدراكية و الاجتماعية و البدنية من خلال تجهيزات مصممة بعناية و بطريقة مستدامة لتوفير ساعات من المرح للأطفال و تحفيزهم على النمو و التطور و التميز.

خلال الافتتاح قام عدد من شباب الإسماعيلية من ممارسي رياضة التزحلق بتقديم عروض استعراضية في المساحة المخصصة بالحديقة و أعربوا عن سعادتهم بتوفير أول مكان متخصص للتزحلق في مكان آمن و متاح للجميع مُبديين تقديرهم أيضًا لجهود محافظ الإسماعيلية في تطوير الطرق و المتنزهات و الحدائق العامة مما يتيح لهم ممارسة رياضاتهم بُحرية .

الجدير بالذكر أن خلال العام الماضي قام محافظ الإسماعيلية بافتتاح أكثر من 10حدائق عامة و ميادين، في مختلف أحياء المحافظة، حيث تم افتتاح حديقة الشهداء بحي ثالث بالشيخ زايد علي مساحة أكثر من 3200 متر مربع؛ تكريمًا و تخليدًا لشهداء مصر من الجيش و الشرطة و جيش مصر الأبيض من العاملين بالمنظومة الصحية.

كما تم إنشاء حديقة المحافظة بحي ثالث بعد أن كانت منطقة مُهملة و تبلغ مساحتها 4800 متر مربع، بالإضافة إلى حديقة عبدون بمنطقة الشيخ زايد.

كما تم إنشاء حديقة الدراويش بحي ثالث الإسماعيلية و التي تم استحداثها بشارع 19 أمام الصالة المغطاة و المحصورة بين عمارات الدبش و منازل الحرفي بمسطح حوالي 3800متر مربع، و كنتيجة للتوسعات التي تم إجرائها في محاور فؤاد عزيز غالي و الشوارع المحيطة به.

كما تم إنشاء حديقة التخطيط العمراني و التي كانت تجمعًا للقمامة و الرتش و تم تحويلها بالجهود الذاتية لحديقة جميلة و متنفس أخضر لأهالي المنطقة، بمساحة 8000متر مربع.

و تم تطوير ميدان مصطفي كامل بحي أول و هو من أعرق الميادين بالمحافظة و تم رفع كفاءته و تطويره بعد إهمال دام لأكثر من 40 عام، بمساحة 5000 متر مربع.

كما تم تطوير ميدان عرابي في قلب مدينة الإسماعيلية، أحد أهم ميادين الإسماعيلية و الذي يقع أمام محطة السكة الحديد .

كما تم تطوير ميدان الملك فهد بنهاية طريق عبد المنعم عمارة السياحي بحي أول في نهاية عام 2021.

كذلك تم تطوير ميدان الدكتور الجويلي بحي ثالث أمام الساحة الرياضية و في محيط المجمع الطبي الجديد و مركز 30 يونيو للغسيل الكُلوي.

و لم يقتصر التطوير على ميادين و متنزهات العاصمة بل تم تطوير مدخل مدينة الإسماعيلية عند نقطة مرور الكوبري العلوي، كذلك ميدان أبو سلطان، و هو الميدان الرئيسي بقرية أبو سلطان التابعة لمركز و مدينة فايد.

ليكون إجمالي مساحة الحدائق و المتنزهات العامة و الميادين التي تم تطويرها بمحافظة الإسماعيلية، خلال الفترة من عام 2019 و حتى الآن، يتعدى العشرة فدادين، بالإضافة ل7 أفدنة مسطح أخضر بالحديقة الدولية بالطريق الدائري.