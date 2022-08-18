اليوم السابع
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الأمين العام للأمم المتحدة يجرى جولة تفقدية فى شوارع أوكرانيا

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:25 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يجرى جولة تفقدية فى شوارع أوكرانيا جوتيريس أثناء تفقده شوارع اوكرانيا
كتب سمير حسنى

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أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس جولة فى شوارع أوكرانيا، ورصدت كاميرات التليفزيون جوتيريس أثناء تفقده أحد شوارع "لفيف".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن النظام الأوكراني يُعد استفزازًا جديدًا في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا؛ لتتهم روسيا بإحداث كارثة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في إفادة، اليوم الخميس، "يستعد نظام كييف للقيام باستفزاز مدوي اليوم في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا، حيث سيتم اتهام روسيا بإحداث كارثة من صنع الإنسان في المحطة".

 


الامم المتحدة

اوكرانيا

روسيا

جوتيريس



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