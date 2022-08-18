الأمين العام للأمم المتحدة يجرى جولة تفقدية فى شوارع أوكرانيا

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في إفادة، اليوم الخميس، "يستعد نظام كييف للقيام باستفزاز مدوي اليوم في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا، حيث سيتم اتهام روسيا بإحداث كارثة من صنع الإنسان في المحطة".