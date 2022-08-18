اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 01:13 م
أكرم القصاص
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الأمن الفيدرالى الروسى يعلن اعتقال 8 أعضاء فى منظمة إرهابية

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:03 م
الأمن الفيدرالى الروسى يعلن اعتقال 8 أعضاء فى منظمة إرهابية الشرطة الروسية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي احتجاز 8 أعضاء في خلية منظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية المحظورة في روسيا، في موسكو وعدد من المدن بسيبيريا.

وذكر المركز - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، "أنه تم إحباط عمل الخلية الإقليمية لمنظمة (كتيبة التوحيد والجهاد) الإرهابية الدولية، في مدن كراسنويارسك وموسكو ونوفوسيبيرسك، وجرى احتجاز 8 أشخاص من مواطني بلدان آسيا الوسطى"، مشيرا إلى أن أعضاء الخلية كانوا يقومون بتمويل الجماعات الإرهابية في سوريا، كما كانوا يدعون إلى تنظيم أعمال إرهابية في روسيا. 

وأوضح أنه تم أثناء عملية احتجازهم مصادرة وسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية والبطاقات المصرفية، مضيفا أن المحققين قد فتحوا قضايا جنائية بحق المحتجزين.

وتقول السلطات الروسية إن منظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية تقف وراء الانفجارات التي وقعت في مترو الأنفاق بمدينة سان بطرسبورج الروسية في أبريل عام 2017. 

 


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