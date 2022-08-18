الأمن الفيدرالى الروسى يعلن اعتقال 8 أعضاء فى منظمة إرهابية

وذكر المركز - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، "أنه تم إحباط عمل الخلية الإقليمية لمنظمة (كتيبة التوحيد والجهاد) الإرهابية الدولية، في مدن كراسنويارسك وموسكو ونوفوسيبيرسك، وجرى احتجاز 8 أشخاص من مواطني بلدان آسيا الوسطى"، مشيرا إلى أن أعضاء الخلية كانوا يقومون بتمويل الجماعات الإرهابية في سوريا، كما كانوا يدعون إلى تنظيم أعمال إرهابية في روسيا.

وأوضح أنه تم أثناء عملية احتجازهم مصادرة وسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية والبطاقات المصرفية، مضيفا أن المحققين قد فتحوا قضايا جنائية بحق المحتجزين.

وتقول السلطات الروسية إن منظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية تقف وراء الانفجارات التي وقعت في مترو الأنفاق بمدينة سان بطرسبورج الروسية في أبريل عام 2017.