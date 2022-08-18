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الأمن الأردنى يلقى القبض على "أحد أخطر" تجار ومروجى المخدرات

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:40 م
الأمن الأردنى يلقى القبض على "أحد أخطر" تجار ومروجى المخدرات المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام بالأردن العقيد عامر السرطاوى
كتب: أحمد جمعة

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ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات، التابعة لمديرية الأمن العام بالأردن، الخميس، القبض مطلوب وهو احد أخطر تاجر ومروج مخدرات في إقليم الشمال، وفقا المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام فى الأردن، العقيد عامر السرطاوي.

 

وقال السرطاوى، إنّ جهداً وعملاً استخبارياً بذلته إدارة مكافحة المخدرات الأردنية مكنها من الوصول لأحد أخطر المطلوبين على قضايا الاتجار والترويج ضمن اقليم الشمال والقبض عليه.

 

وبيّن، أن العاملين في الإدارة حددوا مكان وجود المطلوب لك المطلوب بعد تحقيقات مطوّلة، في محافظة عجلون، إذ جرت مداهمته بإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة وأُلقي القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة شديدة للقوة التي نفذت قواعد الاشتباك وسيطرت عليه.

 

وأضاف، أنه ضُبط بحوزته سلاح ناري وعدد من الادوات الحادة، كما أُلقي القبض على مطلوب آخر كان برفقته.

 

وأضاف، أن الشخص المطلوب المصنف بالمسلح والخطر يُعد من أخطر تجار ومروجي المخدرات ضمن إقليم الشمال ومتوارٍ عن الانظار منذ فترة طويلة وبحقه طلبات أمنية.

 


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