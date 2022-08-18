افتتاح فاعليات مشروع التدريب الطلابى "خطوات نحو العمل" بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور محمد بهي الدين محمد عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية والدكتور سامى خليل عميد كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية والدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة سابا باشا، فاعليات مشروع التدريب الطلابى "خطوات نحو العمل "Steps into field، وذلك بحضور مجدى السيد ممثل الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة مروة خضر ممثلة عن أحد البنوك، ووكلاء الكليات المشاركة فى المشروع كلية الزراعة – الطب البيطرى - زراعة سابا باشا، ومؤسسى المشروع والقائمين عليه من الطلاب فى دورته الرابعة.

ويهدف المشروع إلى تأهيل الطلاب وتعريفهم بأساسيات إنشاء مختلف المشاريع الزراعية والحيوانية لتخريج طالب قادر على إدارة مشروعه الخاص والعمل بالمزارع وخدمة المشروعات التنموية بالدولة، وأيضا السعى لإنشاء وتنفيذ مشروع إنتاجى على أرض الواقع.

يحاضر فى الملتقى الذى يستمر لمدة 45 يوماً أبرز أساتذة كليات جامعة الإسكندرية ورواد المال والأعمال بالمجال الزراعى والبيطرى، يتضمن البرنامج التدريب بالشركات والمصانع المختلفة المشاركة بالمشروع.