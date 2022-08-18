اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 04:50 م
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إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:29 م
إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على وصلة الدواويس مفارق خيرى دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

 

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص سوزوكي رقم ر. ج. و 8357 على طريق وصلة الدواويس مفارق خيري دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.


 


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