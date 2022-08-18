أوكرانيا: ارتفاع ضحايا القصف الروسى على مدينة خاركيف إلى 10 مدنيين

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 44 ألفا و300 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 18 أغسطس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 25 فبراير وحتى 18 أغسطس، بلغ حوالي 44 ألفا و300 جندي".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1889 دبابة و4179 مركبة مدرعة و1010 من النظم المدفعية و265 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و197 مروحية و15 سفينة، فضلا عن 93 وحدة من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.