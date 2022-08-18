أهالى قرية بهنباى بالشرقية يجهزون "سرادق" كبيرا لعزاء 8 أشخاص من أسرة واحدة.. صور

بدأ أهالي قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم الخميس، تجهيز سرادق عزاء كبير لتلقي واجب العزاء والمواساة في وفاة 8 أشخاص من أسرة واحدة، ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بهم على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، أمام منطقة أبو سلطان التابعة لمركز فايد في محافظة الإسماعيلية، في الحادث المروع الذي أسفر عن وفاة الضحايا الثمانية وإصابة 12 آخرين بإصابات تتراوح ما بين كسور وجروح وارتجاجات في المخ.

وشيع المئات من أهالي قرية بهنباي والقرى المجاورة لها في مركز الزقازيق جثامين المتوفين الثمانية، إذ خرجت النعوش الثمانية في طريقها إلى مقابر العائلة بالقرية في الساعات الأولى من فجر الخميس، فور وصول الجثامين إلى القرية بواسطة 8 سيارات إسعاف وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثامين أمام المسجد الكبير في القرية قبل مواراتهم الثرى وتشييعهم إلى مثواهم الأخير في مقابر الأسرة.

كانت مديرية أمن الإسماعيلية، قد تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم 9264 ر هـ ج مصر، وذلك على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، أمام وصلة أبو سلطان بدائرة مركز فايد، فيما أسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

فور الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، وجرى نقل الجثث بواسطة 7 سيارات إسعاف إلى مشرحة مستشفى فايد، ونقل المصابين بواسطة 13 سيارة إسعاف إلى مستشفى المجمع الطبي في الإسماعيلية، إذ أسفر الحادث عن مصرع كلًا من: بسمة فاروق السيد، 45 عامًا، مصطفى السيد سعدة، 45 عامًا، أصالة عصام السيد، 20 عامًا، السيد مصطفى السيد، 12 عامًا، محمد فاروق السيد، 42 عامًا، عصام فاروق السيد، 50 عامًا، ريم صلاح السيد، 22 عامًا، محمود محمد فاروق السيد، 5 سنوات، جميعهم مقيمين في قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، فيما أصيب كلًا من: زين محمود مصطفى، 4 سنوات، آلاء عصام فاروق، 28 عامًا، منى سعيد السيد 34 عامًا، ونورهان عصام فاروق 13 عامًا، ومحمد صلاح السيد، 25 عامًا، عصام محمد فاروق، 11 عامًا، رؤى أحمد مصطفى، 8 أعوام، أروى عصام فاروق، 17 عامًا، أحمد محمد فاروق، 15 عامًا، أسماء يحيى عبدالحميد، 40 عامًا، جنا هشام محمد، 10 سنوات، جنا شريف الشحات، 12 عامًا، جميعهم مُقيمين في قرية بهنباي بمحافظة الشرقية، قبل ارتفاع عدد الوفيات إلى 8 أشخاص جراء وفاة أحد المصابين.