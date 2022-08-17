30 جملا مصريا يشارك فى سباق ولى العهد للهجن 2022 بالسعودية

كتب ـ محمد حسين

تشارك مصر فى سباق مهرجان ولى العهد للهجن 2022 بالمملكة العربية السعودية الجارية فعالياته على ميدان الطائف للهجن.

قال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، انه وصل للمملكة العربية السعودية عن طريق ميناء نويبع البحرى 30 جملا من محافظات سيناء والإسماعيلية والسويس للمشاركة فى السباق.

اضاف ان الإتحاد المصرى للهجن يشارك فى المهرجان بوفد يضم ملاك الهجن المشاركة مقررا ان يصل للملكة العربية السعودية خلال الساعات القادمة .

وبدوره أوضح سليمان ابورشيدان المعازى، رئيس بعثة الهجن المصرية وأحد كبار الملاك للهجن فى مصر، ان الهجن المشاركة تم نقلها بأمان تام من ميناء نويبع حتى ميناء العقبة ومنه نقلت برا عبر منطقة تبوك السعودية حيث أقيم لها معسكر تدريب مغلق بقوم عليه المدربين المرافقين لها.

واشار ان موعد مشاركة الهجن المصرية فى السباق تقرر خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 3 سبتمبر القادم، لافتا ن الهجانة يستعدون بأنواع من افضل الهجن للمنافسة على أول المراكز.

ويعد ميدان سباق الهجن بالطائف من أعرق ميادين الهجن فى المملكة العربية السعودية ، و افتتح عام 1406 هـ، ويعتبر وجهة رئيسية لملاك وعشاق الهجن وحاضن للموروث الأصيل.

يذكر ان إدارة مهرجان ولى العهد للهجن 2022 ، اعلنت انه تعد الجوائز المرصودة للمهرجان الأكبر فى قيمتها على مستوى الرياضات السعودية والتى قدرت بأكثر من 56 مليون ريال يتضمنها جائزة سيف ولى العهد والبالغة مليون ريال، فيما اختلفت مسافات الأشواط والتى تتراوح ما بين 2 و 6 كيلومتر.

وسبق وشاركت مصر فى المهرجان بدورته فى عام 2019 بعدد 67 جملا حققت عددا من المراكز المتقدمة .