اليوم السابع
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3 أنشطة اقتصادية تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين فى مصر.. والزراعة تتصدر

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:00 ص
3 أنشطة اقتصادية تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين فى مصر.. والزراعة تتصدر القطاع الزراعى - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصد بحث القوى العاملة للربع الثاني "ابريل - يونيه" لعام 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بقوة العمل وعدد المشتغلين، وأهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال تلك الفترة.

وحدد بحث القوى العاملة 3 أنشطة اقتصادية تحول إليها المشتغلين خلال تلك الفترة، وهي وفقا لما يلي:

نشاط الزراعة واستغلال الغابات وتحول إليه 259 ألف مشتغل زيادة عن الربع السابق.

نشاط النقل والتخزين وتحول إليه 148 ألف مشتغل زيادة عن الربع السابق.

نشاط الصناعات التحويلية وتحول إليه 70 ألف مشتغل زيادة عن الربع السابق .

وإجمالا سجل عدد المشتغلين نحو 27.834 مليون فرد بالربع الثاني "ابريل - يونيه" لعام 2022، بينما كان 27.750 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زيادة بلغت 0.3٪ وبلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.792 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.042 مليون مشتغل.

ويتوزع المشتغلون طبقاً للحالة العملية بين مشتغلين بأجر نقدي 20.475 مليون مشتغل "17.520" مليون ذكور، 2.955 مليون إناث" بنسبة 73.6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 72.4٪ في الربع السابق، مقابل 72.7٪ فى الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 882 ألف مشتغل "829 ألف مشتغل من الذكور، 53 ألف مشتغلة من الإناث" بنسبة 3.2٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 3.2٪ في الربع السابق مقابل 3.9٪ فى الربع المماثل من العام السابق.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

المشتغلين بالزراعة

اخبار الاقتصاد



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