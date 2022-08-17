15 صورة ترصد إنجازات مشروعات "حياة كريمة" القومية فى قرى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر العمل فى المشروعات القومية بكل قوة فى كافة قرى ونجوع مدن إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، والعميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

ففى مدينة إسنا يجرى العمل على قدم وساق بمشروعات "حياة كريمة"، حيث تشهد قرية توماس وعافية العمل على قدم وساق فى مشروع الإنتاج الداجنى بقلب الظهير الصحراوى، ويقول المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، إنه يجري متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، كما يتم استمرار العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وجار متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا.

وفى مدينة أرمنت يقول العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت، إنه تشهد المدينة مواصلة العمل فى فعاليات المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يجرى العمل فى المشروعات القومية ومنها إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية السلام، كما يتم إنشاء محطتي رفع بقرية السلام منذ يناير الماضي لخدمة أكثر من 25 ألف نسمة من سكان قرية السلام وتوابعها، وبتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه للمحطتين اللتين تبلغ مدة تنفيذهما 12 شهرا من تاريخ البدء العمل بهما، وتم الانتهاء من أكثر من 95% من الأعمال الإنشائية فى مجمع الخدمات الحكومية بقرية السلام، و90% من العمل في مجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام.



العمل فى إنشاء جناح بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام بالنمسا



العمل فى تطوير مجزر ارمنت ضمن حياة كريمة



العمل فى محطة رفع الصرف الصحى بقرية العضايمة



العمل فى مشروع مركز شباب النمسا



إنشاء جناح بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام بالنمسا



انشاءات مشروعات حياة كريمة بارمنت



تطوير مركز شباب المحاميد بأرمنت



جانب من مشروعات مدينة أرمنت



رئيس قرية توماس وعافية يتفقد مشروع الانتاج الداجني



مبنى مجزر أرمنت خلال بدء تطويره



مجمع خدمات المواطنين فى مدينة أرمنت



محطة رفع الصرف الصحى بقرية العضايمة



مشروع انشاء فرع لبنك فى قرى حياة كريمة



مشروعات تعليمية فى قرى حياة كريمة