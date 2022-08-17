اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:02 م
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129 كيس.. حصيلة حملات التبرع بالدم بقرى كوم أمبو

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:42 م
129 كيس.. حصيلة حملات التبرع بالدم بقرى كوم أمبو حملة التبرع بالدم
أسوان - صلاح المسن

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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، حملة خارجية للتبرع بالدم بعدد من قري مركز كوم امبو، حيث أوضح  الدكتور علي سيد مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الصحة بأسوان في تصريحات صحفية، أن الحملة استهدفت عددا من قري وأحياء مركز كوم امبو وهي ( الإسماعيلية و المنشية و الكاجوج و الفؤادية والمربعات والألبان ).
 
أسفرت مجهودات الحملة خلال الأيام الماضية في توفير  129 كيس دم، وأوضح أيضا أن تلك الحملة تهدف لتشجيع المتبرعين على الاستمرار في التبرع بالدم، وحفاظاً على توفير إمدادات كافية منه طوال العام، وأيضا في إطار رفع المشقة عن المواطنين فى الحصول علي الدم للحالات المحتاجة .
حملة التبرع بالدم
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