اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:31 م
أكرم القصاص
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10 معلومات عن منظومة ACI المطبقة فى ميناء الإسكندرية لخفض مدة الإفراج الجمركى

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:40 م
10 معلومات عن منظومة ACI المطبقة فى ميناء الإسكندرية لخفض مدة الإفراج الجمركى ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تطبق  منظومة«ACI» فى ميناء الإسكندرية والتي تسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، ويقدم " اليوم السابع " 10 معلومات عن المنظومة الجديدة.

1- مصر تعدُ ضمن أوائل الدول التي قامت بتطبيق منظومة"ACI".

2- تسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

3- تسهم فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى للبضائع .

4- تسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال.

5-تسهل الإجراءات مع واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

6 تغطي أكثر من 96٪ من واردات مصر عبر 13 مركزًا لوجستياً بالمنافذ الجمركية.

7- تسهم فى تحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة، هي: التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى.

8- الاعتماد الالكترونى على كافة الاعمال والاستغناء عن الإجراءات الورقية .

9- تخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجيستية بمنظومة «نافذة» بكل مركز لوجيستي.

10- تزويد مراكز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفوري مع أي استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار ٢٤ ساعة، ويتم أيضاً تطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة، والتوسع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة عليه.


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