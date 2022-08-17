وزير التعليم العالى يترأس اجتماع الجامعات لوضع حدود تنسيق 2022

كتب محمد صبحى

يترأس الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى اليوم الأربعاء ، اجتماع مشترك لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية وذلك لمناقشة مقترح بشأن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة هذا العام تمهيدا لإعلان الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية بالعام الجامعى 2022/2023.