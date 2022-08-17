اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يترأس اجتماع الجامعات لوضع حدود تنسيق 2022

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 07:30 ص
وزير التعليم العالى يترأس اجتماع الجامعات لوضع حدود تنسيق 2022 وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يترأس  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى اليوم الأربعاء ، اجتماع مشترك لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية وذلك لمناقشة مقترح بشأن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة هذا العام تمهيدا لإعلان الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية بالعام الجامعى 2022/2023.

 

ومن المقرر أن يعقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، وذلك بمجمع التعليم الخاص، بالقاهرة الجديدة.
 

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