وزير البيئة اللبناني: التوافق على هدم الصوامع الشمالية بميناء بيروت

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قال وزير البيئة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين، إن هناك توافقا مع رئيس الحكومة على النظر فنيا وبشكل سريع في هدم الصوامع الشمالية بميناء بيروت البحري وحماية الصوامع الجنوبية وتدعيمها.



وفي تصريحات صحفية عقب لقائه مع ميقاتي بحضور النائبين نجاة عون صليبا ومحلم خلف، في السراي الحكومي، أكد ياسين أن الاجتماع تناول موضوع الصوامع حيث تمت مناقشة الحلول التي يمكن أن توقف احتراق الحبوب والتعامل مع الصوامع الشمالية.



وأضاف أن هدم الصوامع الشمالية بطريقة فنية يتيح إمكانية تنظيف كل الردميات والحبوب بشكل يمنع مصدر الحرق الذي تصدر عنه ملوثات ويؤثر على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن تنظيف المنطقة يساهم في التركيز على الصوامع الجنوبية والعمل على تدعيمها.



وأشار إلى أن هناك لجنة فنية مؤلفة من كل الإدارات الرسمية تضم كل الوزارات ولجنة إدارة الكوارث وإدارة الميناء، تتابع الموضوع.



من جانبها، قالت النائبة نجاة عون صليبا، إنه تم التوافق التام على ضرورة النظر تقنيا في التخلص من الحريق ولو أدى الأمر إلى هدم الصوامع الشمالية لإنقاذ الصوامع الجنوبية كي لا يتكرر الحريق، ولتبقى الصوامع معلما شاهدا على جريمة انفجار ميناء بيروت.



وفي السياق ذاته، قال النائب ملحم خلف إن الاجتماع نتج عنه قرار على ثلاثة مستويات، أولها هو كيفية إنهاء هدم الصوامع من الناحية الشمالية، والثاني إخماد الحريق بأسرع وقت، والثالث الإبقاء على الصوامع في القسم الجنوبي، والحفاظ عليها، واتخاذ كل التدابير للحفاظ على هذا الأمر، مشيرا إلى أن القرار السابق المتخذ من قبل مجلس الوزراء بهدم كافة الصوامع سيتم تعديله.