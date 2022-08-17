وزارة الدفاع الأوكرانية: سنستخدم كل الأساليب العسكرية لتحرير أراضينا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها ستستخدم كل الأساليب العسكرية لتحرير أراضي أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا الأمين العام لحلف الناتو، يانس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، وكالة الطاقة الذرية إلى "تفتيش" محطة زابوروجيه النووية بشكل عاجل، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام لحلف الناتو إن مصادرة روسيا للمحطة الواقعة في أوكرانيا، تشكل تهديدا خطيرا على سلامة وأمن هذه المنشأة، وتزيد من مخاطر وقوع حادث أو حادث نووي.

وأوضح الأمين العام لحلف الناتو أنه من الضروري السماح بالتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضمان انسحاب جميع القوات الروسية.