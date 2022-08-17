وزارة الداخلية الجورجية تنفى مزاعم تدفق أعداد كبيرة من الروس للبلاد

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نفت وزارة الداخلية الجورجية، الثلاثاء مزاعم بأن العديد من المواطنين الروس قد مُنحوا حق اللجوء أو الوضع الإنساني في جورجيا خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك وفقا لبيانات إحصائية أعلنتها الوزراة.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء /انترفاكس/ الروسية أن 441 مواطنا أجنبيا تقدموا بطلبات لجوء في جورجيا في الربع الثاني من عام 2022 من بينهم 242 أوكرانيًا و 34 روسيًا فقط.

كما أفاد البيان بأن "جورجيا منحت الوضع الإنساني لـ 201 أجنبي في هذه الفترة، من بينهم 185 أوكرانيًا ولا يوجد بينهم أي روس.

من جانبه قال إيراكلي كوباخيدزه، رئيس حزب "جورجيان دريم" الحاكم، إن "أكثر من 110 آلاف روسي يقيمون حاليًا في جورجيا كزوار، ومعظمهم من أصل جورجي".

وقال كوباخيدزه للصحفيين "نحن نعارض بشكل قاطع مطالب المعارضة المتشددة بأن يحصل المواطنين الروس على تأشيرة سفر، لأن هذا سيكون مظهرا من مظاهر كراهية الأجانب".