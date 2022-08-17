موسكو تدعو لندن لعدم خلق بؤرة توتر مصطنعة في القطب الشمالي

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دعا القائم بأعمال روسيا في بريطانيا ألكسندر جوساروف، لندن ، عدم خلق بؤرة توتر مصطنعة في القطب الشمالي؛ وذلك تعقيبا على انتهاك طائرة استطلاع بريطانية للمجال الجوي الروسي.



وقال جوساروف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، اليوم الأربعاء أن "الحديث يدور هنا عن انتهاك فظ جدا وصارخ للقانون الدولي، تمثل في انتهاك طائرة استطلاع بريطانية للحدود الروسية، مشددا على أن كل الأمور تدل على أنه تم تنفيذ استفزاز متعمد ومخطط له، بهدف كشف نظامنا الدفاعي، وفي نفس الوقت اختبار حدود صبرنا".



ودعا بريطانيا إلى عدم انتهاج هذا المسار الخطير جدا، وإلى عدم خلق بؤرة توتر مصطنعة من العدم، في منطقة القطب الشمالي، التي تم إعلانها منطقة تعاون وسلام.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس، بأن طائرة استطلاع بريطانية خرقت الحدود الجوية الروسية في منطقة "سفياتوي نوس" بمقاطعة مورمانسك، فيما قامت مقاتلة اعتراضية من طراز "ميج-31" بطردها من المجال الجوي الروسي.