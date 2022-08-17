مفوضية حقوق الانسان تدعو المجتمع الدولى عدم التخلى عن لاجئى الروهينجا

كتبت: هند المغربي

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، المجتمع الدولى إلى عدم التخلى عن لاجئى الروهينجا، وتوسيع نطاق الدعم المقدم لهم. جاء ذلك خلال أول زيارة رسمية لها إلى بنجلاديش.

التقت باشيليت خلال زيارتها بالعديد من الوزراء، حيث اجتمعت مع وزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن في بيت الضيافة الحكومي، كما التقت بممثلي منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين . ، وتوجهت المفوضة السامية إلى كوكس بازار، حيث تمكنت من زيارة المخيمات التي تأوي لاجئي الروهينجا من ميانمار .

ووفق الأمم المتحدة التقت باشيليت أيضا بمجموعات نسائية وقادة دينيين، ومجموعات شبابية وذلك بعد زيارة العديد من المواقع في المخيم، الذي يأوي 1.2 مليون لاجئ،

وقالت باشيليت: "نحن هنا في كوكس بازار، حيث اضطر الكثير من أبناء الروهينجا من ميانمار إلى الفرار إلى هنا للحصول على بعض الأمان، بعد القمع المروّع وانتهاك حقوق الإنسان وأكدت المفوضة السامية مجددا على أهمية الاستمرار في ضمان وجود ظروف آمنة ومستدامة لأي عودة، على أن تتم بطريقة طوعية وكريمة.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة: "تبذل الأمم المتحدة قصارى جهدها لدعمهم وسنواصل القيام بذلك، لكننا نحتاج أيضا إلى التعامل مع الجذور العميقة للمشكلة، ونحتاج إلى التعامل مع ذلك والتأكد من أنه يمكنهم العودة إلى ميانمار عندما تتوفر الظروف الآمنة وتكون العودة الطوعية."

ووجّهت باشيليت نداء على خلفيه الأزمة الاقتصادية الحالية، وتأثير الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت تكاليف الغذاء .