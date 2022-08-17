مصر الرقمية.. تعرف علي خطوات الحصول على خدمات "الشهر العقاري" إلكترونياً ببورسعيد

توفر خدمة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد خدمات إلكترونية عديدة من بينها خدمات (الشهر العقاري) على منصة مصر الرقمية، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالى: www.misr.gov.eg.

والحصول على الخدمة لابد من اتباع الخطوات التالية :

1)يقوم المواطن بالتسجيل على منصة مصر الرقمية بالرابط سالف الذكر.

2)اختيار خدمة "الشهر العقاري" من بين الخدمات المقدمة بالمنصة.

3)إدفع إلكترونياً مقابل الخدمة من خلال شبكات الدفع للجماهير او من خلال كروت ميزة.

4)خدمة العملاء متاحة في أي وقت وخدمتك ستنتهي في دقائق .

5) عند مواجهة أى مشكلة برجاء الإتصال على الخط الساخن 15999

وكانت محافظة بورسعيد، عن خطوات التسجيل بالبوابة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي، التي تقدم خدمات إلكترونية متنوعة للمواطنين وهي:

1- الدخول إلى بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية على الرابط التالي:

https://www.digital.gov.eg/

2- اختيار تسجيل مستخدم جديد والتسجيل في البوابة عن طريق الرقم القومي للمستخدم.

3-استكمال البيانات المطلوبة: "الرقم القومي، رقم المصنع (هو رقم مكون من حروف وأرقام أسفل الصورة الشخصية في بطاقة الرقم القومي)، اسم الأم، ورقم الهاتف".

4- انتظار الكود الذي تم إرساله على موبايل المستخدم، وعن طريقه يتم تفعيل الحساب.

5- مرحلة تأكيد هوية المستخدم من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة الشخصية، مثل: "اسم أحد الأبناء، تاريخ ميلاده، تمتلك سيارة من عدمه، مؤشر المعاش".

6- البدء في الاستفادة من خدمة منظومة التحول الرقمى.

يذكر أن خدمة الشهر العقاري بها العديد من الخدمات مثل : "استخراج صورة من عقد مُشهر، استخراج صورة من كتاب دوري، استخراج صورة من منشور مالي، استخراج صورة من منشور فني، استخراج شهادة تصرفات عقارية، ترجمة عقد مُشهر".